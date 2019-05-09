شكرا لقرائتكم مفاجأة.. لاسارتى يفضل هداف الدورى على طاهر لتدعيم صفوف الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة غير متوقعة، طلب الأوروجويانى مارتن لاسارنى المدير الفنى للأهلى من مسئولى الأهلى التعاقد مع أحمد على مهاجم المقاولون العرب، لتدعيم هجوم المارد الأحمر فى الموسم المقبل.

وفضل لاسارتى التعاقد مع أحمد على رغم بلوغه عامه الـ32، على التعاقد مع الصاعد طاهر محمد طاهر جناح المقاولون أيضا، لرغبته فى التعاقد مع لاعب يجيد اللعب داخل الصندوق أفضل من لاعب يجيد اللعب على الأطراف.

وطلب لاسارتى من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضرورة التعاقد مع هداف الدورى لتدعيم صفوفه فى الموسم القادم، متجاهلا كبر سن اللاعب، وتحفظ على ضم طاهر الذى كان محط اهتمام القلعة الحمراء فى يناير الماضى.