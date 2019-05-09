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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري اون لاينتنطلق مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، فى الأسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت، فى تمام الساعة العاشرة مساء.
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري اون لاينتذاع مباراة الزمالك ضد وادي دجلة على قناة On Sport ونايل سبورت على التليفزيون المصري، ويتم التعليق عليها على On Sport fm ، وإذاعة الشباب والرياضة، حيث يغيب عن مباراة الزمالك ضد وادي دجلة كلا من حمدى النقاز، وخالد بوطيب، وحازم إمام، وحميد أحداد، ومحمد عنتر.
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري اون لاينأعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، ويتكون الطاقم من توهمير بيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكما رابعا.
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري اون لاينيخوض الفرس الأبيض مواجهة وادي دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 9-5-2019 في الدوري المصري اون لاين
عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون أمام فريق وادي دجلة أو الانشغال بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وعدم التركيز فى منافسات الدورى، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى التى تصدرها الأهلى، كما شدد المدير الفنى على لاعبيه بعدم الاندفاع أو التسرع خاصة فى ظل الأداء المنظم والجمل التكتيكية التى ينفذها لاعبو الفريق الدجلاوى بشكل متقن .
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر
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