شكرا لقرائتكم كين يتمنى العودة إلى الملاعب قبل نهائي مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هاري كين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي إنه يأمل أن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وابتعد كين عن المباريات منذ التاسع من أبريل ولكنه ركض في الملعب للاحتفال بفوز فريقه على مضيفه أياكس 3 - 2 في إياب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، وهو الفوز الذي صعد بالفريق للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث خسر توتنهام ذهابا بهدف نظيف.

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وقال كين لـ"بي تي سبورت": عملية إعادة التأهيل تسير بشكل جيد. بدأت الركض هذا الأسبوع ويجب أن أبدأ التدرب بشكل أقوى من أجل إثبات نفسي للمدرب ماوريسيو بوكيتينو.

واستطاع توتنهام أن يقلب تأخره صفر - 2 في الشوط الأول إلى فوز 3 - 2 بفضل لوكاس مورا، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليتعادل الفريقان 3 - 3 في مجموع المباراتين.

ويلتقي توتنهام مع ليفربول في مدريد في الأول من يونيو في أول نهائي للفريق في دوري أبطال أوروبا.