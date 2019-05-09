شكرا لقرائتكم شكوك حول جاهزية سانشو قبل لقاء دوسلدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحوم الشكوك حول مشاركة الإنجليزي الشاب جادون سانشو مع فريق بوروسيا دورتموند في مباراته أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف يوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم. ولم يشارك سانشو، 19 عاما، في تدريبات دورتموند هذا الأسبوع بسبب الإجهاد. ووفقاً للوسيان فافري مدرب دورتموند فإن القائد ماركو رويس وماريوس فولف لن يشاركا في المباراة بسبب الإصابة أيضا. ويحتل دورتموند المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكوك حول جاهزية سانشو قبل لقاء دوسلدورف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.