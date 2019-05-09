رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد إمكانية إحداثها "ريمونتادا" في البريكست على طريقة ليفربول

اسماء السيد - وضعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نفسها في مقارنة مع نادي ليفربول الإنكليزي، بعدما أكدت بأنها قادرة على إحداث "ريمونتادا" تاريخية لإتمام إتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وكان نادي ليفربول قد نجح في التغلب على ضيفه نادي برشلونة الإسباني بأربعة أهداف للاشيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً ذهاباًَ بثلاثة أهداف دون رد ، ليضمن بذلك وصوله إلى المباراة النهائية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن قد إقترح على تيريزا ماي خلال جلسة مساءلة للحكومة أمام مجلس العموم، بأن تتعلم من ليفربول كيفية تقديم أداء جيد في أوروبا ، حيث قال :" في ضوء الأداء المذهل لليفربول ، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب (مدرب ليفربول) للحصول على نتيجة جيدة في أوروبا " .

Advertisements

في المقابل، ردت تيريزا ماي على جيريمي كوربن قائلة :" قد أعود بقوة وأحقق الفوز لبريكست وإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أن أوروبا متقدّمة الآن والوقت يمرّ بسرعة ".

وتابعت قائلة : "بالعودة إلى انتصار ليفربول على برشلونة ، فإننا نستنتج بأنه عندما يقول الجميع بأن الأمر انتهى، ومنافسك الأوروبي ألحق بك الهزيمة، والوقت نفذ منك وأنه عليك تقبل الخسارة، فإنه على أرض الواقع يمكنك النجاح إذا عمل الجميع وتكاتفوا معاً ".

يشار الى أن مستقبل ماي السياسي بات على المحك بعد فشلها في إقناع البرلمان بالمصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ يمارس نواب محافظون ضغوطات عليها لوضع جدول زمني لمغادرتها منصبها، سواء توصلت لإتفاق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أم لم تنجح في ذلك .

