شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة جونيس..المدربون الأجانب "بعبع" جروس مع الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز على أبناء اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.

ورغم نجاح جروس فى قيادة الزمالك للوصول للمباراة النهائية للكونفدرالية إلا أنه فشل فى اقتناص عشرة نقاط مؤثرة من المدربين الاجانب خلال رحلته مع الزمالك هذا الموسم بالدورى خيث سقط أمام كالديرون المدير الفنى السابق للنجوم بهدف صلاح أمين الشهير ثم تعادل مع البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع 2-2 ثم تعادل سلبيًا مع الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى ثم خسر أمام رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز 1-0، بينما فاز على البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بهدفين دون رد وفاز على اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الدور الأول