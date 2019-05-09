شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الدراويش يحضر مران “إسماعيلى B” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول حضور تدريبات “إسماعيلى B” والتى ستنطلق اعتبارا من السبت المقبل على الملعب الفرعى.

يأتى ذلك ، من أجل متابعة أبرز اللاعبين تمهيدا لتصعيدهم لصفوف الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة طارق زين قد أعلن قائمة الفريق التى ضمت 34 لاعبا، وذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تجهيز الناشئين المميزين الواعدين للفريق الأول.