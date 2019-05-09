سوبر كورة .. لاسارتى يفضل "العجوز" على "الشاب" فى صفقة الأهلى المنتظرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مسئولى القلعة الحمراء بصفقة غير متوقعة لتدعيم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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