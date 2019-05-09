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جروس يركز على الضغط المتقدم لإبطال خطة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طلب كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك من لاعبى الوسط والهجوم فى فريقه الضغط على لاعبى وادى دجلة من أمام منطقة جزاء الفريق الدجلاوي، لإبطال مفعول طريقة لعبهم التى تعتمد على التحضير من الخلف بمشاركة حارس المرمي معتمدا على سرعة نقل الكرة بين لاعبيه ولياقتهم البدنية التى تساعدهم فى تنفيذ ذلك 

 

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع وادى دجلة فى العاشرة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار  المباراة المؤجلة من الأسبوع  الـ 29 من الدورى الممتاز .

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ركز جروس  علي ضرورة الضغط المبكر والمتقدم على لاعبى المنافس عن طريق الرباعي عمر السعيد ومحمود كهربا ويوسف أوباما وابراهم حسن من اجل إرباك لاعبي الفريق الدجلاوي وعدم منحهم الفرصة فى التحضير لبناء هجمات تهدد مرمى الأبيض .

 

 

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