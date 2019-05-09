شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يجتمع بإيهاب عبدالرحمن لاعب رمي الرمح لبحث تخفيف مدة إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، لاعب رفع الرمح إيهاب عبد الرحمن من أجل بحث مشكلة اللاعب ودراسة إمكانية رفع الإيقاف عنه.

واتفق رئيس اللجنة الأولمبية مع اللاعب إيهاب عبد الرحمن على مخاطبة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" من أجل رفع الايقاف عنه واتخاذ الخطوات الرسمية الصحيحة لرفع الإيقاف عنه والعودة لممارسة اللعبة، كانت المنظمة الدولية للمنشطات اتخذت قرارًا بإيقاف إيهاب عبد الرحمن أربع سنوات بداية من عام 2018.

من جانبه أكد إيهاب عبد الرحمن أنه مستعد لكل الخطوات والإجراءات بمساندة اللجنة الأولمبية المصرية التى تعهدت بدعم ومساندة اللاعب فى كل الخطوات والمخاطبات الدولية من أجل رفع الإيقاف عنه فى محاولة لعودة اللاعب للمنافسات من جديد.