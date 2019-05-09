أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 9 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة سواء بإعلان لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات الدورى المقبلة بجانب رفض الاتحاد الأفريقى لتظلم الزمالك الخاص برفع الإيقاف عن جنش.

المسابقات تعلن مواعيد الجولة 33 لمسابقة الدورى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز. وينطلق الأسبوع رقم 33 فى 17 مايو الجارى بمباراة الإسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس، وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت ، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، ووادى دجلة وحرس الحدود ، وانبى ومصر المقاصة، كما تحدد الاربعاء 22 مايو لمباراة بيراميدز ونجوم المستقبل.

حسين الشحات يرفض إغراءات الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى

رغم وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدمات حسين الشحات نجم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعروض وإغراءات مالية كبيرة، إلا أن جناح العين الإماراتى السابق طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى.

لجنة المسابقات تحدد 22 مايو موعداً لمباراة الاسماعيلى والاهلى

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حددت لجنة المسابقات العاشرة مساء الاربعاء 22 مايو موعداً لمباراة الاسماعيلى والاهلى والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري على أحد ملعبين برج العرب أو حرس الحدود وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز حيث ينطلق الاسبوع فى 17 مايو الجارى بمباراة الاسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت ، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، ووادى دجلة وحرس الحدود ، وانبى ومصر المقاصة

الزمالك يتلقى إخطارا من الكاف برفض تظلم رفع الإيقاف عن جنش

تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض التظلم الذي تقدم به النادي الأبيض لرفع الإيقاف عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد طرده في لقاء النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

استقالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلى

أعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى أميرو نجل الراحل أميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى.

الاتحاد السكندرى يستقر على الاستغناء عن الثنائى سيلفا وتشوكا

استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على الاستغناء عن الأفارقة المتواجدين بالفريق نهاية الموسم نظرا لعدم جدواهم بالشكل المناسب، يأتى على رأسهم الثنائى تونى سيلفا ودى سيلفا بالإضافة إلى تشوكا الذى فشل فى تثبيت أقدامه مع زعيم الثغر .