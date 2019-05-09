شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الخطيب للاعبى الأهلي: نواجه حربا شرسة وهذا أملنا الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبى فريقه داخل ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران أمس الأربعاء. وعلم سوبر كورة تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبى الأهلي، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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