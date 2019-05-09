شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تعلن مواعيد الجولة 33 لمسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز. وينطلق الأسبوع رقم 33 فى 17 مايو الجارى بمباراة الإسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس، وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت ، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، ووادى دجلة وحرس الحدود ، وانبى ومصر المقاصة، كما تحدد الاربعاء 22 مايو لمباراة بيراميدز ونجوم المستقبل. وجاء المباريات على النحو التالى :



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