شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى الكونفدرالية ..أبرز 5 مكاسب حققها الزمالك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى يوم 19 مايو الجارى، فريق الزمالك مع نظيره نهضة البركان المغربى فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كان الزمالك قد وصل إلى نهائى البطولة، بعد الفوز على النجم الساحلى بذهاب قبل نهائى البطولة بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا، والتعادل فى لقاء العودة.

وتحمل إقامة مباراة الزمالك ونهضة البركان، فى شهر رمضان "بشرة خير" للزمالك، حيث سبق وخاض الفريق عدة مباريات خلال الشهر الكريم وحقق فيها الفوز.

نرصدها فى التقرير التالى:

الزمالك وياوندى

فى عام 2000 وبالتحديد يوم 10 ديسمبر التقى الزمالك مع كانون ياوندى فى إياب نهائى كأس الكئوس الأفريقية، وانطلقت المباراة فى نهار رمضان، ورغم أن المباراة انتهت بفوز الفريق المنافس بهدفين نظيفين، إلا أن نتيجة مباراة الذهاب حسمت الفائز باللقب، وانتهت 4/1 للفريق الأبيض، و بذلك توج الزمالك باللقب الأفريقى

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الزمالك والأهلي

التقى فريق الزمالك الغريم التقليدى الأهلى فى رمضان عام 2001، وبالتحديد يوم 23 نوفمبر، بالدور الأول من بطولة الدورى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرزهما حازم إمام.

الزمالك ومازيمبي فى العاشر من رمضان عام 2002، فاز الزمالك على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرزهما عبد الحليم على، وحسام حسن، ليتأهل الفارس الأبيض للقاء النهائي ويتوج باللقب على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبد الحميد.

الزمالك و الصفاقسي وفى 10 رمضان أيضًا من عام 2015 ألتقى الزمالك مع الصفاقسى التونسى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك بهدف أحرزه البوركيني عبدالله سيسيه.

الزمالك وأورلاندو الجنوب أفريقي فى الرابع والعشرون من شهر رمضان عام 2015 التقى الزمالك مع أورلاندو الجنوب أفريقى بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، وفاز الأبيض بهدفين مقابل هدف، سجل للأبيض معروف يوسف ومصطفى فتحى.