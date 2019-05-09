شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عزومة سحور تنصب علاء ميهوب مديرًا فنيًا للشواكيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الترسانة تعيين علاء ميهوب نجم الأهلى السابق مديراً فنيا للشواكيش فى الموسم المقبل، ليقود الفريق نحو رحلة العودة إلى الدورى الممتاز. Advertisements لقراءة التفاصيل اضغط هنا..

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