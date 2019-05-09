شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: أجيرى "محظوظ".. وقوام المنتخب "غامض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، أن قوام المنتخب فى عهده مختلف تماما عن قوام المنتخب فى عهد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب.

وقال شحاتة خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "المنتخب فى عهدى كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط وكان باقى قوامه من المحليين عكس الوقت الحالى يتواجد العديد من المحترفين ولا يوجد قوام ثابت الفراعنة".

وأكد المعلم: "مسابقة الدورى أفرزت عن وجود عناصر قوية وأتمنى أن يستقر أجيرى على قوام ثابت للمنتخب".