كتبت لبنى عبد الله طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بمنع اللاعبين من اللعب أثناء الصيام فى شهر رمضان خوفاً على حياتهم. وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أرجو إيقاف اللاعبين من اللعب أثناء صيامهم خاصة بعد وصول اللعبة لهذا المستوى وذلك الإيقاع الكبير أثناء صيامهم". ويضيف ميدو "أعلم أننى سوف أتعامل بقسوة بسبب ما أقوله خاصة أننى مسلم، لكن لا يمكن السماح للاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا الصيام والركض من 12 أو 13 كيلو مترا وجسمهم لا يتعرض لطعام أو سوائل لمدة تقترب من 18 ساعة". وتابع "أرجوكم امنعوا...

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كانت هذه تفاصيل خبر دعوة غريبة.. ميدو يطالب بمنع اللاعبين الصائمين من خوض المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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