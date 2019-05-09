محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني إنهم سيعلنون خلال أسبوع من الآن عن قائمة اللاعبين الذي سينضمون لمعسكر منتخب المقبل؛ استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
وأشار لهيطة ـ خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس ـ إلى أن المكسيكي خافيير أجيري لم يُحدد حتى الآن عدد اللاعبين الذي سيتواجدوا معه خلال المعسكر ولكنه في الوقت نفسه استقر على 90 % من قوام الفريق في ذهنه.
وأتم مدير المنتخب الوطني حديثه بالإشارة إلى أن الفرصة لانضمام أي لاعب لصفوف المتخب مُتاحة فالقائمة لم تُحدد بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المنتخب يتحدث عن قائمة كأس أمم أفريقيا.. واختيارات أجيري للمعسكر الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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