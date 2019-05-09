المنتخب: صلاح لم يتحدث معنا بشأن معسكر يونيو بسبب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن النجم المصري محمد صلاح لم يتحدث مع الجهاز الفني للمنتخب بشأن معسكر يونيو تحضيرًا لأمم إفريقيا.

ويتأهب محمد صلاح للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يوم 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

وحسم ليفربول بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوز تاريخي على برشلونة بأربعة أهداف دون رد بعد الخسارة بثلاثة دون رد في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 6 يونيو تحضيرًا لبطولة أمم إفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 يونيو على الأرض المصرية.

وقال لهيطة من خلال تصريحات لراديو أون سبورت: "محمد صلاح لم يتحدث بعد مع الجهاز الفني للمنتخب حول موعد الانضمام للمعسكر، لكن الجهاز الفني يُراعي حاجة اللاعب لبعض الراحة، في الوقت نفسه ليس لدينا رفاهية الوقت."

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وكانت تقارير قد تساءلت حول موعد انضمام محمد صلاح إلى المعسكر الذي سيبدأ يوم 6 يونيو خاصة وأنه سيكون بحاجة إلى راحة بعد الموسم الشاق رفقة ليفربول.

وانتقل لهيطة للحديث عن محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، فمن الوارد أن يصل النني رفقة فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وسيواجه آرسنال فالنسيا اليوم الخميس لحساب إياب الدور قبل النهائي من البطولة بعد أن فاز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

ومن المفترض أن يُقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وقال: "الأمر نفسه بالنسبة للنني نتمنى التوفيق له"

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري تجربتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب.