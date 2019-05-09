لاعبي برشلونة: هذا اللاعب لا يستحق المشاركة كأساسي في أنفيلد

ذكرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة أن اكثر من لاعب في صفوف الفريق غاضبين من مشاركة البرازيلي فيليب كوتينيو بصفة أساسية. غرفة ملابس برشلونة ترى أن هناك أكثر من لاعب كانوا يستحقوا المشاركة في الوسط بدلا من كوتينيو اللاعب الذي يعاني تراجع كبير من الناحية الفنية. ويفضل اللاعبين مشاركة ارثر ميلو وعثمان ديمبيلي ومالكوم في الوسط على حساب كوتينيو. وتشير التقارير لرحيل كوتينيو عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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