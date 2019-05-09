برشلونة يختار مدربه الجديد والقائد يرفض تدريب الفريق

ذكرت شبكة لاسكسيتا من خلال برنامج تشيرنغيتو الاسباني أن المدرب ارنيستو فالفيردي سوف يرحل عن تدريب برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي. وتابعت الصحيفة بأن المدرب رفض فكرة تقديم استقالته مما دفع النادي للتفكير في اقالته عقب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا. وقرر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي التفاوض مع رونالد كومان لخلافة فالفيردي. ويضع برشلونة الخطة “ب” في حال فشل التعاقد مع كومان تتمثل في مدرب أياكس أمستردام الحالي تين هاغ. وتشير التقارير أن تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق رفض تدريب النادي بسبب خلافاته مع رئيس النادي الحالي بارتوميو.

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