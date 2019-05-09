10 لاعبين معروضين للبيع في برشلونة

7 لاعبين من أصل 11 شاركوا في تشكيلة برشلونة الأساسية على ملعب أنفيلد كانوا أكبر من سن 30 عاما وهو ما دفع ادارة برشلونة للتخلص من لاعبين والتفكير في ضم لاعبين اخرين.

وذكرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة أن النادي يخطط لبيع 10 لاعبين في الصيف المقبل.

سيليسين – أومتيتي – راكتيتش – كوتينهو – بواتينغ – موريللو – فيرمايلين – رافينها – مالكوم – دينيس سواريز هما اللاعبين المنتظر رحيلهم عن صفوف البلاوغرانا بنهاية هذا الموسم.

ويخطط برشلونة لضم ظهير أيسر والمهاجم الفرنسي انتوان غريزمان بجانب المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت.