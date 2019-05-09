سر طريف عن فينس مكمان رئيس اتحاد المصارعة WWE

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كل شخص له جوانب شخصية معينة بعيدة عن طريقة تعامله مع المحيطين به في عمله، أو عن ما يعلمه عنه الجمهور.
أحد مشجعي المصارعة نشر قصة طريفة وغريبة عن فينس مكمان، رئيس اتحاد المصارعة الحرة WWE ربما لا يعرفها كثير من محبي المصارعة.
المشجع كشف في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تشير إلى أن فينس مكمان يكره سماع صوت عطس لأي شخص يقف بجانبه أو يكون معه في اجتماع.. كما أنه يوبخ أي شخص يقوم بالعطس أمامه.
القصة أكدها أيضا بول هيمان، مدير أعمال المصارع بروك ليسنر، من قبل عندما أشار إلى أن فينس مكمان يفقد تركيزه عند سماعه صوت عطسة، حيث يظهر الغضب على وجهه.
كما أشار المشجع أيضا إلى أن فينس مكمان يكره أن يهز أي شخص رأسه خلال الاجتماعات، موضحا أن عضو سابق في فريق الإبداع كان يهز رأسه خلال اجتماع مع فينس مكمان فطالبته ستيفاني مكمان ابنة فينس مكمان بالكف عن ذلك الأمر لأن ذلك يغضب والدها بشدة.
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