جون سينا يحتفي بمحمد صلاح بقميص التأهل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تفاعل نجم المصارعة العالمي الأمريكي جون سينا، مع فوز فريق ليفربول الإنجليزي، على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، وصعود الفريق على نهائي دوري أبطال أوروبا.

جون سينا نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، مرتديًا تيشيرت مكتوب عليه “NEVER GIVE UP”، أثناء متابعة صلاح لمباراة ليفربول ضد برشلونة، التي انتهت بفوز وتأهل “الريدز” لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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جون سينا دائما ما يرفع شعار NEVER GIVE UP - والذي يعني “لا تستسلم أبدا” - خلال مبارياته على الحلبة ويرتدي “تي شيرت” مكتوب عليه هذه العبارة أيضا، وربما هذا هو ما دفعه لدعم محمد صلاح، الذي رفع الشعار ذاته.

ليفربول تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الإسباني بالفوز 4- صفر، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد” بإنجلترا، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.. وكان برشلونة فاز ذهابا على ملعبه “كامب نو” بنتيجة 3- صفر ، ليتأهل ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3.