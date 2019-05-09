- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي، لوعكة صحية أدت إلى نزيف داخلي أجرى على إثره جراحة عاجلة.
مارادونا تعرض لنزيف داخلي أوقف على إثره رحلته مع الفريق قبل إحدى المباريات من أجل الذهاب إلى المستشفى.. وقال: كدت أفقد حياتي، شعرت أنني قريب من الموت أكثر من أي وقت مضى بعدما أصبت بهذا النزيف الداخلي.
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أضاف: لا يمكن مواصلة عملي كمدرب في هذه الظروف، لقد فزت وخسرت وتعادلت خلال مبارياتي مع دورادوس ولكن ليست هذه هي المشكلة.. المشكلة أنني أشعر أنني أحتاج للهدوء لكي لا أكون معرضًا للموت في كل لحظة، أحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتي.
مارادونا تابع: أنا حزين للاعبين وليس لنفسي، في حياتي خسرت وفزت كثيراً، كنت قريباً من الموت هنا، صدقني أنا حزين.
صحيفة “ماركا” الإسبانية كانت قد ذكرت أن مارادونا قد يترك فريقه المكسيكي بعد فشله في قيادته للترقي لدوري الدرجة الأولى.. وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف على يد أتلتيكو سان لويس في المباراة النهائية لدوري الصعود، ليبقى ضمن الدرجة الثانية المكسيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفزع مارادونا ويهدد مسيرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.