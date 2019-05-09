الموت يفزع مارادونا ويهدد مسيرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي، لوعكة صحية أدت إلى نزيف داخلي أجرى على إثره جراحة عاجلة.

مارادونا تعرض لنزيف داخلي أوقف على إثره رحلته مع الفريق قبل إحدى المباريات من أجل الذهاب إلى المستشفى.. وقال: كدت أفقد حياتي، شعرت أنني قريب من الموت أكثر من أي وقت مضى بعدما أصبت بهذا النزيف الداخلي.

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أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أضاف: لا يمكن مواصلة عملي كمدرب في هذه الظروف، لقد فزت وخسرت وتعادلت خلال مبارياتي مع دورادوس ولكن ليست هذه هي المشكلة.. المشكلة أنني أشعر أنني أحتاج للهدوء لكي لا أكون معرضًا للموت في كل لحظة، أحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتي.

مارادونا تابع: أنا حزين للاعبين وليس لنفسي، في حياتي خسرت وفزت كثيراً، كنت قريباً من الموت هنا، صدقني أنا حزين.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كانت قد ذكرت أن مارادونا قد يترك فريقه المكسيكي بعد فشله في قيادته للترقي لدوري الدرجة الأولى.. وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف على يد أتلتيكو سان لويس في المباراة النهائية لدوري الصعود، ليبقى ضمن الدرجة الثانية المكسيكية.