انت الان تتابع ميدو يطالب اللاعبين بعدم الصيام خلال المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

ميدو

طالب أحمد حسام (ميدو) لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع اللاعبين الصائمين من المشاركة في المباريات، أو عدم السماح لهم بالصيام، بعد مشاهدة إفطار اللاعب حكيم زياش، ونصير مزراوي، وذلك من خلال عدة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أعتقد أنه يجب السماح للاعبين بخوض مباريات كبرى بمثل هذا المستوى أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تحتم على اللاعب أن يكون في أفضل مستوياته».

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وتابع: «لا نحتاج إلى رؤية أحد اللاعبين يموت، قبل أن نفعل شيئا فى ذلك الأمر، رجاء يجب التحرك لمنع اللاعبين من الصيام، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات". وأضاف: «أعلم أنني سوف يقوم البعض بالهجوم على ما أقوله، خاصة وأنني مسلم، لكن لا يمكنك السماح للاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19