هجوم عنيف من الجماهير على أحمد حسام ميدو

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تحرير:أحمد ثروت ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

ميدو

تعرض أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك والمنتخب الوطني السابق إلى هجوم شديد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما طلب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منع اللاعبين الصائمين من المشاركة فى المباريات الكبرى، أو عدم السماح لهم بالصيام في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تحتم على اللاعب أن يكون في أفضل مستوياته، بعد مشاهدة إفطار اللاعبين حكيم زياش ونصير مزراوى فى مباراة أمس بين أياكس أمستردام وتوتنهام التى انتهت بفوز توتنهام والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

الردود جاءت عنيفة وبدأت كالتالي: الافضل تطلب منهم إقامة المباريات بعد الافطار مس انهم يمنعوا اللاعبين من الصيام ! — muhammad rabe3 (@rabe3_muhammad) May 9, 2019 إفطار يوم من رمضان بدون عذر اوسبب طبي لو صومت الدهر كله مش هتعوضه مش تقولي ماتش ان شاء الله ما عنهم لعبوا كوره اصلا ده شهر رمضان اتقوا