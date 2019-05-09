مفاجآت في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الأهلى

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تحرير:هاني العوضي ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
حسام حسن
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة التي اختارها استعداداً لمواجهة فريقه أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء السبت المقبل، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الفريق السكندري المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، ويأمل كلا الفريقين تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري بالنسبة الأهلي، بينما يسعى سموحة لتحسين مركزه في جدول الدوري.
وضمت قائمة سموحة التي اختارها حسام حسن: محمد أبو جبل، أحمد الشيخ، في حراسة المرمى، والسيد فريد، رجب نبيل، محمود منصور، فارس مجاهد، محمود معاذ، في خط الدفاع، وشريف رضا، إسلام صالح، أحمد صبحى، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، شيخ بامبا، إيدى ايمومو، أحمد مصطفى، عمرو بركات، أحمد أبو الفتوح، عبد العزيز إمام،
وضمت قائمة سموحة التي اختارها حسام حسن: محمد أبو جبل، أحمد الشيخ، في حراسة المرمى، والسيد فريد، رجب نبيل، محمود منصور، فارس مجاهد، محمود معاذ، في خط الدفاع، وشريف رضا، إسلام صالح، أحمد صبحى، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، شيخ بامبا، إيدى ايمومو، أحمد مصطفى، عمرو بركات، أحمد أبو الفتوح، عبد العزيز إمام، محمود سامى في الوسط، وأوميدا أوكرى، وحسام حسن، وديريك نسيبامبى، في خط الهجوم.
وتعادل فريق سموحة في آخر مبارياته أمام الجونة سلبياً في الجولة الواحد والثلاثين، بينما فاز الأهلي على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين.
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