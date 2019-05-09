انت الان تتابع مدرب الأهلي السابق: هناك لاعبون يتدخلون في التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
فوساتي
تحدث الأوروجواياني خورخي فوساتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي السعودي، عما كان يدور داخل النادي قبل إقالته بعد الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، وقال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «في المرمى» على قناة العربية: «هناك عدد من اللاعبين يريدون التدخل في تشكيل الفريق دائمًا ولا يتبعون التعليمات الخاصة بي وقتها، وليس لدى علم عن السبب في وجود هذه الحالة مع الفريق من بداية تولي تدريب الأهلي، خاصة أنني تحدثت مع من يهمهم الأمر، ووجدت أن الكثير منهم على علم بكل ما يحدث".
وتابع: «لا أعلم لماذا تمت إقالتي بعد البطولة العربية، ولم يخبرني أحد عن السبب الحقيقي، وعندما أفكر في الأمر أجد أن السبب الوحيد هو أن إدارة النادي لها رأي مختلف عمن يقود الفريق، ومن الممكن أن يعتقدوا أن بعض اللاعبين يتدخلون في طريقة اللعب ومن سيكون في التشكيل خلال أي مباراة، وهذا الأمر لا يعجبني
وتابع: «لا أعلم لماذا تمت إقالتي بعد البطولة العربية، ولم يخبرني أحد عن السبب الحقيقي، وعندما أفكر في الأمر أجد أن السبب الوحيد هو أن إدارة النادي لها رأي مختلف عمن يقود الفريق، ومن الممكن أن يعتقدوا أن بعض اللاعبين يتدخلون في طريقة اللعب ومن سيكون في التشكيل خلال أي مباراة، وهذا الأمر لا يعجبني ولم أتقبله".
وأضاف: «تحدث عبد الله بترجي رئيس الأهلي معى حول تدخل اللاعبين ومدير الكرة أيضًا، وأخبرونى بأن هناك أربعة أو خمسة لاعبين يفرضون رأيهم، وتساءلت لماذا يخبرونني، عليهم التحدث مع اللاعبين لحل الأمر، ولم أفصح عن أسماء اللاعبين».
واستطرد: «أعتقد أن كلا منا يجب تحمل مسؤوليته بشكل كامل، وأنا أحدد طريقة اللعب والتشكيل الأساسي وليس أي لاعب من صفوف الفريق».
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