انت الان تتابع نجم فرنسا يتعرض للسخرية بسبب «هاتريك» لوكاس مورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
مورا
تعرض كريستوف دوجاري، نجم منتخب فرنسا السابق، لموجة من السخرية، بعدما نجح توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بلوغ الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في موقعة كروية مثيرة في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، حيث انتقد دوجاري، لوكاس مورا، في تحليله لمواجهة الديوك مع أياكس، قبل بداية المباراة، وفي أثناء المباراة تمكن مورا من تسجيل هاتريك، ليقود فريقه الإنجليزي إلى نهائي الأبطال مع ليفربول، في مطلع الشهر المقبل على ملعب "واند ميترو بوليتانو" في مدريد.
وقال دوجاري قبل بداية اللقاء في ستوديات «آر إم سي»: «مورا ليس لاعبًا صاحب عطاء بشكل كبير، لا يجري إلا والكرة بحوذته، لم يتطور منذ أيامه مع باريس سان جيرمان»، وقوبلت تعليقات دوجاري بالسخرية بعد تألق مورا. ورد لويلي سانيول، لاعب فرنسا السابق، على دوجاري، قائلا: «يبدو أن كلام
وقال دوجاري قبل بداية اللقاء في ستوديات «آر إم سي»: «مورا ليس لاعبًا صاحب عطاء بشكل كبير، لا يجري إلا والكرة بحوذته، لم يتطور منذ أيامه مع باريس سان جيرمان»، وقوبلت تعليقات دوجاري بالسخرية بعد تألق مورا.
ورد لويلي سانيول، لاعب فرنسا السابق، على دوجاري، قائلا: «يبدو أن كلام دوجاري حفز مورا وجعله ينتفض ليسجل ثلاثية».
وأصبح لوكاس مورا أول لاعب برازيلي يسجل هاتريك في نصف نهائي دوري الأبطال، محققا رقما مميزا قاد به فريقه لنهائي المسابقة القارية، وخامس لاعب يسجل ثلاثة أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أليساندرو ديل بييرو وإيفيكا أوليتش وروبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم فرنسا يتعرض للسخرية بسبب «هاتريك» لوكاس مورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.