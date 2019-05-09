انت الان تتابع نجم فرنسا يتعرض للسخرية بسبب «هاتريك» لوكاس مورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

مورا

تعرض كريستوف دوجاري، نجم منتخب فرنسا السابق، لموجة من السخرية، بعدما نجح توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بلوغ الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في موقعة كروية مثيرة في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، حيث انتقد دوجاري، لوكاس مورا، في تحليله لمواجهة الديوك مع أياكس، قبل بداية المباراة، وفي أثناء المباراة تمكن مورا من تسجيل هاتريك، ليقود فريقه الإنجليزي إلى نهائي الأبطال مع ليفربول، في مطلع الشهر المقبل على ملعب "واند ميترو بوليتانو" في مدريد.

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وقال دوجاري قبل بداية اللقاء في ستوديات «آر إم سي»: «مورا ليس لاعبًا صاحب عطاء بشكل كبير، لا يجري إلا والكرة بحوذته، لم يتطور منذ أيامه مع باريس سان جيرمان»، وقوبلت تعليقات دوجاري بالسخرية بعد تألق مورا. ورد لويلي سانيول، لاعب فرنسا السابق، على دوجاري، قائلا: «يبدو أن كلام