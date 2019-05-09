اتحاد السلة يكمل الاستعدادات لتنظيم أربع بطولات لمسابقة 3×3 لكرة السلة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، أربع مهرجانات لبطولات مسابقة 3×3 لكرة السلة، إضافة إلي مسابقات ترويجية ستقام خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ وذلك في أربع مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض.

ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج “جودة الحياة” التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

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وستبدأ أولي البطولات على صالة الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة يومي 11،10 وفي المدينة المنورة يومي 12-13 , وفي المنطقة الشرقية 15-16 وفي منطقة الرياض 18-19 من شهر رمضان المبارك.

من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس للجنة 3×3 عبيد مدني أن الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع الهيئة للرياضة أنهى جميع الاستعدادات لتنفيذ فعاليات المهرجان ،وتشكيل اللجان العاملة في البطولة للإشراف على تنفيذ الفعاليات ، مشيرا إلى أن البطولة تسمح لجميع الفئات من الجماهير والشركات والمؤسسات والمقيمين وأندية الأحياء المشاركة في المسابقة ويتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين ولاعب احتياط وسيتم تكليف حكام معتمدين وتطبيق قانون الاتحاد الدولي في اللعبة.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول عشرة الاف ريال , المركز الثاني خمسة الاف ريال, المركز الثالث ثلاثة الاف ريال، المركز الرابع ألفان ريال ، موضحا أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية ،كما حدد التسجيل للمشاركة عن طريق المكاتب الرئيسية للهيئة العامة للرياضة أو عن طريق أيميل الاتحاد “[email protected]”.