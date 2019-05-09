شكرا لقرائتكم خبر عن «أميرو» يستقيل من مجلس إدارة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مصطفي أميرو عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، باستقالته من عضوية مجلس الإدارة، حيث كتب أميرو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك» انه تقدم باستقالته من مجلس الدراويش بسبب ما وصفه بانفراد رئيس مجلس الإدارة إبراهيم عثمان، في كل قرارات مجلس الإدارة، وتدخل ما وصفه بأصحاب المصالح الشخصية في قرارات ومصير النادي الإسماعيلي.

وجاء نص استقاله أميرو كالتالي:

أتقدم باعتذاري إلى اسم وتاريخ النادي الإسماعيلي وللجمعية العمومية التي منحتني الثقة في تمثيلها داخل الكيان وإلى جماهير النادي التي أنا واحد منها.

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دخلت النادي وأنا كلي أمل وطموح أن أحقق آمالي في نادينا العظيم، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك لأسباب يعلمها الجميع ويعلم الله انني لم أدخر جهدا في الملف المُوكل إليا وهو ملف (البراعم والأكاديميات) إلى أن حدث الصدام بيني وبين رئيس النادي لاعتراضي على ما يحدث للفريق الأول وانفراده بالقرارات واعتماده على بعض الأشخاص الغير محبين للنادي والمحبين لمصالحهم الشخصية أولاً.

ففضلت الإنسحاب بهدوء حفاظاً على استقرار النادي وحتى لا يكون اسم النادي مادة خصبة للإعلام على أمل تدخل كباتن النادي وبعض الشخصيات العامة للحفاظ على اسم النادي وهذا لم يحدث ولا أعفي نفسي من المسؤلية أمام حضراتكم وعلى الجميع أن يتحمل المسؤلية كاملة والكل مسؤل وعليه الاعتذار للإسماعيلي وجماهيره عملياً عن ما وصل إليه النادي من إنهيار وأنا أقدر حجم غضب الجماهير لانني عندي نفس الغضب.

السادة أعضاء الجمعية العمومية أتقدم باستقالتي لحضراتكم وسوف أتقدم بها إلى الشباب والرياضة.

أناشد الجماهير الوفية الوقوف خلف الموجود من اللاعبين ومساندتهم للحفاظ على الكيان.

خالص آسفي للجميع.