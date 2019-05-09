سان جيرمان يجهز قرارا صادما لبوفون

يجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرارا صادما للإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، حارس مرمى الفريق.
وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن إدارة النادي الباريسي استقرت على عدم تجديد عقد بوفون لموسم إضافي، وفقا للمنصوص عليه في تعاقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن مسؤولي بي إس جي تميل أيضا لاستعادة الحارس الألماني كيفن تراب، بعد انتهاء إعارته لفريق آينتراخت فرانكفورت.
وانضم بوفون (41 عاما) إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2018 بصفقة انتقال حر قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي قضى بين جدرانه 17 عاما.
ولعب الحارس الإيطالي المخضرم 23 مباراة بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه وقع في أخطاء ساهمت في خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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