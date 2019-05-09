شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الاتحاد يتلقى إشعاراً بظهور مادة محظورة في عينة فهد المولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر نادي الاتحاد بياناً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح فيه تلقيه إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد، وأن مجلس الإدارة يعكف حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي.



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