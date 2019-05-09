شكرا لقرائتكم المتناوى مستشاراً قانونياً للكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مجدى المتناوى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مستشارا قانونيا لدى الكاف بمصر.

وتسلم مجدى المتناوى مهام عمله مستشارا قانونيا لدى الكاف بمصر رسميا أمس الأربعاء، وعقد عدة جلسات مع مسؤولو الكاف على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

يذكر أن المتناوى عضو اتحاد الكرة السابق فى عهد جمال علام وتولى رئاسة اللجنة القانونية بالجبلاية إلى جانب توليه منصب مستشار قانونى لأكثر من اتحاد رياضى داخل مصر.