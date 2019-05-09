شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: الزمالك أعاد الأهلي لسباق الدورى وبيراميدز "بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن إهدار الزمالك لـ 9 نقاط مؤخرا تسبب فى دخول النادي الأهلي بقوة للمنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم شحاتة عبر القناة الأولى: «بيراميدز بعد آخر تعادلين مع المقاصة والمصرى خرج من دائرة المرشحين للفوز باللقب وأصبحت كل آماله التواجد بالمركز الثاني».

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وعن مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية، قال المعلم: « عندما كنت متواجد بالدوري المغربي منذ عامين كان فريق نهضة بركان قويا وأعتقد الزمالك مطالب بتركيز كامل حتى يحصد اللقب لأنه سيواجه خصما عنيدا».

وأكد حسن شحاتة أن قوام المنتخب في عهده مختلف تماما عن قوام المنتخب في عهد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، قائلا : « المنتخب في عهدي كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط وكان باقي قوامه من المحليين عكس الوقت الحالي يتواجد العديد من المحترفين ولا يوجد قوام ثابت الفراعنة» وأضاف :«مسابقة الدوري أفرزت عن وجود عناصر قوية وأتمنى أن يستقر أجيري على قوام ثابت للمنتخب»