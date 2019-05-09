شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد محمود لاعب الأهلى برنامجه التأهيلى استعداداً للعودة إلى الملاعب بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى منذ فترة وإجرائه عملية جراحية فى ألمانيا. ومن المنتظر أن يعود محمد محمود للأهلى فى فترة الإعداد الخاصة بالتحضير للموسم الجديد، لصعوبة لحاقه بالموسم الحالى أو حتى مباريات فريقه المتبقية فى بطولة كأس مصر. Advertisements ومن المقرر أن ينتظم محمد محمود فى التدريبات الجماعية خلال التحضير للموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.