شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. ألقاب الكاميرون فى كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتل المنتخب المصرى المركز الأول من بين منتخبات القارة الأفريقية حصولا على لقب كأس الأمم بسبعة ألقاب ويأتى منتخب الكاميرون خلف الفراعنة بخمسة ألقاب حصلت عليها أعوام " 1984، 1988، 2000، 2002 2017."

وتستعد مصر لتنظيم البطولة فى نسختها الحالية والمقرر اقامتها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويعد منتخب الأسود الممثل الاتحاد الوطنى لكرة القدم بدولة الكاميرون، أحد أهم الفرق المشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019، وشارك المنتخب الكاميرونى فى 18 نسخة سابقة من بطولة كأس أمم أفريقيا، من بين 31 نسخة مقامة، وكانت مشاركته الأولى عام 1970، والذى خرج فيها من دور المجموعات.