شكرا لقرائتكم علاء ميهوب مديراً فنياً للشواكيش قبل السحور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الترسانة تعيين علاء ميهوب نجم الأهلى السابق مديراً فنيا للشواكيش فى الموسم المقبل، ليقود الفريق نحو رحلة العودة إلى الدورى الممتاز. وخاض مجلس الترسانة سلسلة مفاوضات مع ميهوب كللت بالنجاح وتنصيبه مديراُ فنياً ومن المنتظر توقيع العقود بشكل رسمى مساء اليوم قبل تناول وجبة السحور. Advertisements وتم الاتفاق علي تعيين مؤمن عبد الغفار كمدرب عام، بينما اقترب فهيم من تولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى الجديد.

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