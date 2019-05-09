استقالة عضو مجلس إدارة الاسماعيلى...

جدة - عمرو شويل أعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى اميرو نجل الراحل اميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وكان أميرو قد لوح بالاستقالة اكثر من مرة فى الشهور الماضية بعد سحب رئيس النادى مسؤولية ملف البراعم والناشئين منه.

يذكر أن العضو رغم التلويح بالاستقالة ثم الإعلان عنها اليوم لم يتقدم بها رسميا إلى مديرية الشباب والرياضة حتى الآن.

وبرر اميرو استقالته قائلا: أتقدم باعتذارى إلى اسم وتاريخ النادى الإسماعيلى وللجمعية العمومية التى منحتنى الثقة فى تمثيلها داخل الكيان وإلى جماهير النادى التى أنا واحد منها.

دخلت النادى وأنا كلى آمل وطموح أن أحقق آمالى فى نادينا العظيم، لكن للآسف لم أتمكن من ذلك لأسباب يعلمها الجميع ويعلم الله اننى لم أدخر جهداً فى الملف المُوكل إليا وهو ملف (البراعم والأكاديميات) إلى أن حدث الصدام بينى وبين رئيس النادى لاعتراضى على ما يحدث للفريق الأول وإنفراده بالقرارات واعتماده على بعض الأشخاص الغير محبين للنادى والمحبين لمصالحهم الشخصية اولاً.

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ففضلت الإنسحاب بهدوء حفاظاً على إستقرار النادى وحتى لا يكون إسم النادى مادة خصبة للإعلام على آمل تدخل كباتن النادى وبعض الشخصيات العامة للحفاظ على اسم النادى وهذا لم يحدث ولا أعفى نفسى من المسئولية أمام حضراتكم وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية كاملة والكل مسئول وعليه الاعتذار للإسماعيلى وجماهيره عملياً عن ما وصل إليه النادى من انهيار وأنا أقدر حجم غضب الجماهير لاننى عندى نفس الغضب.

السادة أعضاء الجمعية العمومية أتقدم بإستقالتى لحضراتكم وسوف أتقدم بها إلى الشباب والرياضة.

أناشد الجماهير الوفية الوقوف خلف الموجود من اللاعبين ومساندتهم للحفاظ على الكيان.