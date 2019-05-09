شكرا لقرائتكم نهائى الكونفدرالية يؤجل مباراة الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الجونة والزمالك المقرر إقامتها على استاد الجونة ضمن مواجهات الاسبوع 33 بسبب انشغال الفريق الأبيض بمباراة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية والمقرر لها 19 و26 مايو الجارى. وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدورى الممتاز حيث ينطلق الاسبوع فى 17 مايو الجارى بمباراة الإسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى، ووادى دجلة وحرس الحدود، وانبى ومصر المقاصة

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