الإسماعيلى يختار 20 لاعبا لمواجهة الإنتاج الحربى...

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جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر 20 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى، ضمن مواجهات الأسبوع 32 بالدورى العام والمقرر لها العاشرة مساء غداً الجمعة على استاد كلية الشرطة بالعباسية. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى Advertisements الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور- محمود متولى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن - محمد مجدى الوسط: محمود دونجا – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدى – محمود ابو جودة - كريم بامبو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد بيومى - محمد صادق الهجوم: محمود صلاح – بنسون شيلونجو

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