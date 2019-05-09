كاف يرفض تظلم الزمالك على عقوبة إيقاف جنش...

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جدة - عمرو شويل وصل الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض التظلم الذي تقدم به النادي الأبيض لرفع الإيقاف عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد طرده في لقاء النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وبذلك سيغيب جنش عن الزمالك في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري أمام نهضة بركان في المغرب.
وكان الزمالك تقدم بتظلم للكاف ضد ايقاف جنش بداعي أن الحكم الكونغولي الذي أدار لقاء النجم الساحلي أشهر بطاقة صفراء غير مستحقة للحارس وهو مصاب.
ومن المقرر أن يتولى عماد السيد حراسة مرمى الفريق الأبيض في لقاء الذهاب أمام بطل المغرب.
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