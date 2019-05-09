شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الجولة 33 للدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز. ينطلق الاسبوع رقم 33 فى 17 مايو الجارى بمباراة الاسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت ، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، ووادى دجلة وحرس الحدود ، وانبى ومصر المقاصة وتحدد الاربعاء 22 مايو لمباراة بيراميدز ونجوم المستقبل . Advertisements وجاء المباريات على النحو التالى :

الجولة 33 للدورى

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