شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه الإسماعيلى 22 مايو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلنت أن المباراة ستقام فى العاشرة مساء الأربعاء 22 مايو الجارى على أحد ملعبين برج العرب أو حرس الحدود.

كما حدد لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدورى الممتاز، حيث ينطلق الاسبوع فى 17 مايو الجارى بمباراة الإسماعيلى مع الداخلية بستاد الجيش بالسويس وتحددت 5 مباريات فى الثلاثاء 21 مايو وهى مباراة المصرى والانتاج الحربى وسموحة وبتروجت، وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى، ووادى دجلة وحرس الحدود، وانبى ومصر المقاصة.

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