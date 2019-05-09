شكرا لقرائتكم الزمالك ضد وادي دجلة.. كواليس لقاء أوسة مع جنش وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى محمد عبد المنصف حارس دجلة الحالى والزمالك السابق مع الثنائى محمود جنش حارس الفريق الأبيض ومحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض قبيل سحور اليوم الخميس، حيث يتواجد الفريقان فى نفس الفندق استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتبادل أوسة وجنش وكهربا الحديث سريعاً قبيل السحور، حيث يقيم الزمالك فى الدور الثالث ويقيم وادى دجلة فى الدور الأرضى فى نفس الفندق، خصص مسئولى الفندق قاعة إفطار لكل فريق حيث سيقوم لاعبى الزمالك بتناول الإفطار فى المطعم الرئيسى لفندق الإقامة فيما حرص مسئولى وادى دجلة على تخصيص قاعة إفطار لهم يقيم فيها الفريق محاضرته الأخيرة عقب تناول وجبة الإفطار استعدادا للتحرك إلى ملعب المباراة.

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يذكر أن الزمالك قبل لقاء دجلة، يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة، من إجمالى 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فيما يأتى وادى دجلة فى المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.