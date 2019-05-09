شكرا لقرائتكم ليغانيس يمدد عقد مدربه بيليغرينو حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليغانيس الإسباني، يوم الخميس، تجديد عقد مدربه ماوريسيو بيليغرينو حتى 2021.

وتولى بيليغرينو، 47 عاما، تدريب ليغانيس في 2018 وقاد الفريق لأفضل مسيرة في تاريخه بالدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني عشر حالياً.

وقال بيليغرينو في تسجيل فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي "الشعور الأولي يتعلق بالامتنان لأن العمل كمدرب في المسابقات الكبرى أمر صعب للغاية. أن تسنح لي هذه الفرصة بمواصلة العمل مع هذا النادي يجعلني أشعر بالامتنان، أشعر أيضا بمسؤولية كبيرة.