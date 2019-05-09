شكرا لقرائتكم ليفركوزن يضم ديمرباي مقابل 28 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع كريم ديميرباي من صفوف هوفنهايم، في صفقة قياسية للنادي.

وينضم ديميرباي البالغ من العمر 25 عاماً إلى ليفركوزن بعقد يمتد حتى 2024.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن "كريم بالتأكيد لاعب قائد في هوفنهايم، وسيلعب أيضا دورا مهما في تحقيق طموحاتنا".

وذكرت مجلة "كيكر شبورتس" أن ليفركوزن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ديميرباي مع هوفنهايم، والتي تبلغ 32 مليون يورو في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية أخرى عن أن قيمة الصفقة تبلغ 28 مليون يورو.