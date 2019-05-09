شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: الزمالك سبب دخول الأهلي المنافسة على الدوري..ونهائي الكونفدرالية صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق، لمنتخب مصر أن إهدار الزمالك لتسع نقاط مؤخرًا أدخل الأهلى بقوة بالمنافسة على الدوري.

وقال حسن فى تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "بيراميدز بعد آخر تعادلين مع المقاصة والدورى خرج من دائرة المرشحين للفوز باللقب وأصبحت كل آماله التواجد بالمركز الثاني".

وعن مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قال المعلم: "عندما كنت متواجد بالدورى المغربى منذ عامين كان فريق نهضة بركان قويًا وأعتقد الزمالك مطالب بتركيز كامل حتى يحصد اللقب لأنه سيواجه خصمًا عنيدًا".