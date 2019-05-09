شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. استقالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى أميرو نجل الراحل أميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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